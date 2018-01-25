В Москве частично приостановлено движение поездов на фиолетовой ветке метро
В Москве на участке Таганско-Кранопресненской линии было приостановлено движение. Это пришлось сделать из-за инцидента с пассажиром.
Сотрудники метрополитена в Telegram-канале сообщили, что между станциями «Спартак» и «Октябрьское Поле» не осуществляется движение поездов. Более подробная информация пока не обнародована.
В прошедший понедельник, 22 января, сбой произошел на Арбатско-Покровской линии метро. Тогда были зафиксированы проблемы с кабелем связи. Пока специалисты проводили ремонтные работы, движение поездов не осуществлялось от станции «Щёлковская» и «Партизанская».
Сотрудники метрополитена в Telegram-канале сообщили, что между станциями «Спартак» и «Октябрьское Поле» не осуществляется движение поездов. Более подробная информация пока не обнародована.
В прошедший понедельник, 22 января, сбой произошел на Арбатско-Покровской линии метро. Тогда были зафиксированы проблемы с кабелем связи. Пока специалисты проводили ремонтные работы, движение поездов не осуществлялось от станции «Щёлковская» и «Партизанская».
Автор: Валерия Орлова