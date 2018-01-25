Brazzers опубликовала подборку неудачных дублей со съёмок порно
Канадская компания Brazzers, которая занимается производством порнографических материалов, обнародовала ролик с киноляпами во время съёмок. Он опубликован на YouTube-канале Trendzz.
В новом видео практически отсутствуют пикантные сцены. Ролик носит исключительно юмористический характер и показывает зрителям, насколько весело иногда бывает актерам на съёмочной площадке фильмов для взрослых. На некоторых кадрах артистам приходится останавливаться из-за того, что им не удается сдержать смех из-за текстов диалогов, прописанных в сюжетной линии сценаристами.
В одной из цен можно заметить, что режиссер настолько увлекся своей работой, что и вовсе забыл об актрисе, стоящей в стороне. В связи с этим девушке приходится напоминать о своем присутствии.
В ролике были задействованы актрисы Джессика Роудс, Шанель Престон, Лана Роадес, Кори Чейз, Анна Белл Пикс, Жасмин Дже, Джони Синс, Кейрана Ли, Моник Александр.
В новом видео практически отсутствуют пикантные сцены. Ролик носит исключительно юмористический характер и показывает зрителям, насколько весело иногда бывает актерам на съёмочной площадке фильмов для взрослых. На некоторых кадрах артистам приходится останавливаться из-за того, что им не удается сдержать смех из-за текстов диалогов, прописанных в сюжетной линии сценаристами.
В одной из цен можно заметить, что режиссер настолько увлекся своей работой, что и вовсе забыл об актрисе, стоящей в стороне. В связи с этим девушке приходится напоминать о своем присутствии.
В ролике были задействованы актрисы Джессика Роудс, Шанель Престон, Лана Роадес, Кори Чейз, Анна Белл Пикс, Жасмин Дже, Джони Синс, Кейрана Ли, Моник Александр.
Автор: Валерия Орлова