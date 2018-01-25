ЦБ планировал оздоровление банка «Югра» и отмечал способность компании выполнять предписания
Недавно был обнародован протокол заседания Комиссии по банковскому надзору Центробанка №37 от 7 июля и утвержденный данным заседанием вариант оздоровления “Югры”. Согласно данным в них, регулятор первоначально планировал не отзыв банковской лицензии у банка Алексея Хотина, а его санацию. Все участники заседания приняли решение единогласно, в их числе был и глава АСВ Исаев, и первый заместитель председателя ЦБ Тулин.
В тексте протокола содержится информация о том, что кризисное положение банка «Югра» было вызвано доначислением резервов по требованию Центробанка, сумма которого составила 30 - 40 миллиардов рублей.
Отмечается, что руководящим составом «Югры» предписание регулятора было выполнено - в сжатые сроки была проведена докапитализация на сумму 25 миллиардов рублей. Соответственно, подтверждается факт того, что состояние «Югры» было финансово устойчивым, а акционеры финансового учреждения были готовы вовремя и беспрекословно выполнять предписания Центробанка.
Несмотря на это, 28 июля регулятором было принято решение об отзыве банковской лицензии. Руководство «Югры» в настоящее время пытается оспорить это решение в судебном порядке.
В тексте протокола содержится информация о том, что кризисное положение банка «Югра» было вызвано доначислением резервов по требованию Центробанка, сумма которого составила 30 - 40 миллиардов рублей.
Отмечается, что руководящим составом «Югры» предписание регулятора было выполнено - в сжатые сроки была проведена докапитализация на сумму 25 миллиардов рублей. Соответственно, подтверждается факт того, что состояние «Югры» было финансово устойчивым, а акционеры финансового учреждения были готовы вовремя и беспрекословно выполнять предписания Центробанка.
Несмотря на это, 28 июля регулятором было принято решение об отзыве банковской лицензии. Руководство «Югры» в настоящее время пытается оспорить это решение в судебном порядке.
Автор: Роман