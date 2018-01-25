Эксперты советуют не покупать автомобиль без тест-драйва

Эксперты говорят, что тест-драйв на самом деле подскажет водителю, его ли это автомобиль. К тому же не нужно выражать необъяснимую любовь к одной определенной марке, ведь это эмоциональное явление, и не всегда оно разумно.Также нужно быть внимательными при покупке авто у дилера, так как они могут иногда умолчать информацию об акциях и спецпредложениях. В таких случаях лучше не скромничать и самому задавать вопросы о скидке. Автоэксперты советуют не брать кредиты вслепую, ведь в каждом кредите есть скрытые переплаты и прежде, чем что-то подписывать, необходимо тщательно читать все условия договора.Еще одной ошибкой покупателей является экономия на безопасности. Практика показывает, что это один из главных пунктов, на которых 100% не нужно экономить, чтобы в будущем быть уверенным в каждой поездке. Что касается покупки подержанных авто, тут тоже нужно быть бдительными и не отказываться от диагностики, так как такие транспортные средства хорошо готовят к продаже и всячески маскируют недостатки.Помимо прочего эксперты призывают не менять старую машину на новую, так как это экономически не выгодная для автомобилиста операция.