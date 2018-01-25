Телеведущий Дмитрий Шепелев отмечает 35-летний юбилей
Сегодня, 25 января, свой день рождения отмечает известный телеведущий Дмитрий Шепелев. Ему исполнилось 35 лет.
Шепелев родился в Минске, а его карьера на ТВ началась в 2004 году в Киеве, там она работал на разных каналах, где успел себя достаточно хорошо зарекомендовать. В 2008 году ведущий получил приглашение от «Первого канала», где стал вести караоке-шоу «Можешь? Спой». В 2009 году Шепелев окончательно переехал в Москву.
Ещё большую известность уроженец Минска получил благодаря роману со знаменитой певицей Жанной Фриске. Влюбленные состояли в гражданском браке, и в 2013 году они стали родителями. Так, в одной из американских клиник исполнительница подарила своему избраннику сына Платона. Вскоре после рождения первенца Фриске узнала, что больна раком. После 2-летней борьбы с этим страшным недугом артистка скончалась у себя дома в Подмосковье.
Сейчас Дмитрий Шепелев самостоятельно воспитывает сына, ведет ток-шоу на «Первом канале» «На самом деле» и пишет книги. Его имя часто всплывает в скандальных историях, которые связаны с семьей Жанны Фриске. Согласно информации СМИ, Шепелев не дает родителям покойной гражданской жены и ее сестре видеться с Платоном.
Шепелев родился в Минске, а его карьера на ТВ началась в 2004 году в Киеве, там она работал на разных каналах, где успел себя достаточно хорошо зарекомендовать. В 2008 году ведущий получил приглашение от «Первого канала», где стал вести караоке-шоу «Можешь? Спой». В 2009 году Шепелев окончательно переехал в Москву.
Ещё большую известность уроженец Минска получил благодаря роману со знаменитой певицей Жанной Фриске. Влюбленные состояли в гражданском браке, и в 2013 году они стали родителями. Так, в одной из американских клиник исполнительница подарила своему избраннику сына Платона. Вскоре после рождения первенца Фриске узнала, что больна раком. После 2-летней борьбы с этим страшным недугом артистка скончалась у себя дома в Подмосковье.
Сейчас Дмитрий Шепелев самостоятельно воспитывает сына, ведет ток-шоу на «Первом канале» «На самом деле» и пишет книги. Его имя часто всплывает в скандальных историях, которые связаны с семьей Жанны Фриске. Согласно информации СМИ, Шепелев не дает родителям покойной гражданской жены и ее сестре видеться с Платоном.
Автор: Валерия Орлова