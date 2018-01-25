Андрей Гайдулян рассказал, что развелся с Дианой Очиловой не из-за измены
Андрей Гайдулян спустя несколько месяцев после развода с Дианой Очиловой, который произошёл через год после свадьбы, впервые согласился озвучить причину расторжения брака. По словам звезды телесериала «Универ», отношения у молодых супругов подошли к логическому завершению, и измены со стороны мужа, на которую якобы намекала бывшая жена актёра, не было.
Андрей Гайдулян подчеркнул: ни он, ни Диана Очилова не предавали друг друга, но в определённый момент решили расстаться, несмотря на предпринятые попытки сохранить семью. «Никто никому не изменял, мы просто приняли решение разойтись. Такое случается, ведь это жизнь. Я являюсь сторонником семейных ценностей, но, как говорится, не сложилось», – пояснил причину развода Андрей Гайдулян в интервью изданию StarHit.
Сейчас актёр большую часть времени проводит на территории США, где участвует в различных кинопроектах. Для этого Андрей Гайдулян похудел на 8 кг и старается удерживать вес на постоянной отметке. Своей фигурой занялась и бывшая супруга звезды «Универа» Диана Очилова.
Кроме того, Андрей Гайдулян задействовал себя в бизнес-сфере, став совладельцем сети пиццерий. На данный момент актёр счастлив и доволен всеми событиями, происходящими в его жизни.
Андрей Гайдулян подчеркнул: ни он, ни Диана Очилова не предавали друг друга, но в определённый момент решили расстаться, несмотря на предпринятые попытки сохранить семью. «Никто никому не изменял, мы просто приняли решение разойтись. Такое случается, ведь это жизнь. Я являюсь сторонником семейных ценностей, но, как говорится, не сложилось», – пояснил причину развода Андрей Гайдулян в интервью изданию StarHit.
Сейчас актёр большую часть времени проводит на территории США, где участвует в различных кинопроектах. Для этого Андрей Гайдулян похудел на 8 кг и старается удерживать вес на постоянной отметке. Своей фигурой занялась и бывшая супруга звезды «Универа» Диана Очилова.
Кроме того, Андрей Гайдулян задействовал себя в бизнес-сфере, став совладельцем сети пиццерий. На данный момент актёр счастлив и доволен всеми событиями, происходящими в его жизни.
Автор: Воробьева Алина