В России предложили обязательно проходить тест на совместимость перед свадьбой
Депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров предложил парам перед свадьбой проходить тест на совместимость. Согласно статистике, 80% браков распадаются менее чем через три года после образования семьи.
Результатом теста будущих молодоженов станет показать психологической совместимости. По словам парламентария, соответствующие документы будут направлены на рассмотрение в Министерство здравоохранения. Отмечается, что бракоразводный процесс зачастую отталкивает партнеров от заведения новых отношений. Многие начинают предпочитать обычное сожительство и совершенно не стремятся заводить детей.
Как заявил Владимир Петров, если его инициатива будет реализована, то психологи перед свадьбой смогут дать паре советы, чтобы сгладить возможные «углы», которые присутствуют в отношениях. Если нужно, то возможно проведение дополнительных консультаций. Аналогичная мера будет предложена парам, которые решили развестись.
Результатом теста будущих молодоженов станет показать психологической совместимости. По словам парламентария, соответствующие документы будут направлены на рассмотрение в Министерство здравоохранения. Отмечается, что бракоразводный процесс зачастую отталкивает партнеров от заведения новых отношений. Многие начинают предпочитать обычное сожительство и совершенно не стремятся заводить детей.
Как заявил Владимир Петров, если его инициатива будет реализована, то психологи перед свадьбой смогут дать паре советы, чтобы сгладить возможные «углы», которые присутствуют в отношениях. Если нужно, то возможно проведение дополнительных консультаций. Аналогичная мера будет предложена парам, которые решили развестись.
Автор: Валерия Орлова