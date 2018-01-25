В Санкт-Петербурге скончалась певица Людмила Сенчина
В Санкт-Петербурге скончалась народная артистка РФ Людмила Сенчина. Ее жизнь оборвалась в возрасте 67-ми лет. Об этом сообщают СМИ.
По имеющимся данным, Людмила Сенчина продолжительное время болела. Она скончалась в одной из больниц Северной столицы. Дата и время церемонии прощания с певицей пока не сообщаются.
Отмечается, что Людмила Сенчина успела попробовать себя в кино. Так, она известна по своим ролям в картинах «Волшебная сила», «После ярмарки», «Шельменко-денщик», «Голубые города». За свою музыкальную карьеру она успела выпустить четыре диска.
По имеющимся данным, Людмила Сенчина продолжительное время болела. Она скончалась в одной из больниц Северной столицы. Дата и время церемонии прощания с певицей пока не сообщаются.
Отмечается, что Людмила Сенчина успела попробовать себя в кино. Так, она известна по своим ролям в картинах «Волшебная сила», «После ярмарки», «Шельменко-денщик», «Голубые города». За свою музыкальную карьеру она успела выпустить четыре диска.
Автор: Валерия Орлова