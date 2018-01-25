Никита Пресняков на видео высмеял надоевшие передачи с Дианой Шурыгиной
Никита Пресняков выложил в Instagram видео, где продемонстрировал, что ему надоели программы с участием Дианы Шурыгиной. Тема о изнасиловании девушки не утихает в информационном пространстве уже второй год.
Никита Пресняков любит шутить в своих роликах на разные темы, он делится ими в Instagram и YouTube. В новом видео певец пошутил на надоевшую ему тему изнасилования Дианы Шурыгиной. С 2016 года эта тема всплывает в различных ток-шоу.
В своем ролике Пресняков, смотря телевизор и видео в YouTube, все время попадает на обсуждение одной и той же темы с участием Шурыгиной. В итоге это ему надоедает, и он на такси уезжает за пределы Земли.
Фанатам очень понравилась поднятая певцом тема, так как многие, по их словам, испытывают те же чувства.
Никита Пресняков любит шутить в своих роликах на разные темы, он делится ими в Instagram и YouTube. В новом видео певец пошутил на надоевшую ему тему изнасилования Дианы Шурыгиной. С 2016 года эта тема всплывает в различных ток-шоу.
В своем ролике Пресняков, смотря телевизор и видео в YouTube, все время попадает на обсуждение одной и той же темы с участием Шурыгиной. В итоге это ему надоедает, и он на такси уезжает за пределы Земли.
Фанатам очень понравилась поднятая певцом тема, так как многие, по их словам, испытывают те же чувства.
Автор: Северов Андрей