Hyundai получили российский патент на модель Grandeur
Hyundai получили российский патент на новый автомобиль Grandeur. Производитель назвал эту машину новым этапом в дизайне своих авто. Также данная модель доступна в комплектации широкого выбора двигателей.
Корейский производитель автомобилей Hyundai, спустя год ожидания ответа от Роспатента, получил российский патент на новый автомобиль Grandeur. Реализация такой модели уже на протяжении года успешно происходит на территории Северной Америки. Но получение патента не даёт гарантий скорого появления этого автомобиля на российском авторынке.
Производитель объявил Grandeur началом нового этапа в дизайне своих автомобилей. По своим размерам эта модель напоминает предыдущую «Sonata», единственное различие – последняя модель длиннее на 75 мм.
К автомобилю предлагается выбор из 4-х разных моторов, различающихся объёмом и мощностью: от 2.4 до 3.5 л и от 190 до 290 сил.
Корейский производитель автомобилей Hyundai, спустя год ожидания ответа от Роспатента, получил российский патент на новый автомобиль Grandeur. Реализация такой модели уже на протяжении года успешно происходит на территории Северной Америки. Но получение патента не даёт гарантий скорого появления этого автомобиля на российском авторынке.
Производитель объявил Grandeur началом нового этапа в дизайне своих автомобилей. По своим размерам эта модель напоминает предыдущую «Sonata», единственное различие – последняя модель длиннее на 75 мм.
К автомобилю предлагается выбор из 4-х разных моторов, различающихся объёмом и мощностью: от 2.4 до 3.5 л и от 190 до 290 сил.
Автор: Страхова Дарья