Сергей Шнуров под дождем на Бали исполнил песню о друзьях
Известный певец и фронтмен группы «Ленинград» исполнил довольно приличную песню о друзьях. Соответствующий ролик появился в профиле музыканта в социальной сети Instagram.
Сейчас Шнуров находится на индонезийском острове Бали, где на Старый новый год отгремел бесплатный концерт «Ленинграда», на который собрались множество человек. В песне поется: «Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной». На ролике видно, что в момент его записи, на Бали льет дождь. Однако непогода не расстраивает Шнурова и он продолжает пребывать в отличном настроении.
За короткое время публикацию лидера «Ленинграда» посмотрели огромное количество пользователей. Они поблагодарили певца за кусочек позитивного настроения.
Ранее сообщалось, что стихи собственного сочинения Шнуров будет теперь публиковать на своем Telegram-канале, поскольку некоторые пользователи в Instagram жалуются в администрацию на присутствие нецензурных выражений. В результате посты певца удаляются.
Сейчас Шнуров находится на индонезийском острове Бали, где на Старый новый год отгремел бесплатный концерт «Ленинграда», на который собрались множество человек. В песне поется: «Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной». На ролике видно, что в момент его записи, на Бали льет дождь. Однако непогода не расстраивает Шнурова и он продолжает пребывать в отличном настроении.
За короткое время публикацию лидера «Ленинграда» посмотрели огромное количество пользователей. Они поблагодарили певца за кусочек позитивного настроения.
Ранее сообщалось, что стихи собственного сочинения Шнуров будет теперь публиковать на своем Telegram-канале, поскольку некоторые пользователи в Instagram жалуются в администрацию на присутствие нецензурных выражений. В результате посты певца удаляются.
Автор: Валерия Орлова