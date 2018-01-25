В РФ могут ввести уголовное наказание за фиктивный техосмотр
В РФ решается вопрос о возможности введения уголовной ответственности за фиктивный техосмотр. Наказанием за внесение сотрудниками в центральную базу недостоверных данных предусматриваются штрафы или принудительные работы.
Масштабная реформа техосмотра автомобилей, которую поручил провести президент Владимир Путин, инициирована Министерством экономики РФ. Планируется не только введение уголовного наказания за поддельный техосмотр, но и новых денежных взысканий для автоводителей, допустивших несоблюдение данных требований. Если же во время ДТП виновник аварии окажется владельцем машины, не прошедшей надлежащий техосмотр, руководство страховой компании получит право подать к владельцу транспортного средства регрессный иск. Сами техэксперты будут получать реальный тюремный срок по статье «Мошенничество» за фиктивное выполнение своих обязанностей.
Согласно предварительным сведениям, поправки МЭР отправлены на утверждение в российское правительство, после чего их внесут на рассмотрение в Госдуму.
Ранее эксперты порекомендовали автомобилистам приезжать на СТО со своими деталями для экономии денежных средств на техобслуживании.
Масштабная реформа техосмотра автомобилей, которую поручил провести президент Владимир Путин, инициирована Министерством экономики РФ. Планируется не только введение уголовного наказания за поддельный техосмотр, но и новых денежных взысканий для автоводителей, допустивших несоблюдение данных требований. Если же во время ДТП виновник аварии окажется владельцем машины, не прошедшей надлежащий техосмотр, руководство страховой компании получит право подать к владельцу транспортного средства регрессный иск. Сами техэксперты будут получать реальный тюремный срок по статье «Мошенничество» за фиктивное выполнение своих обязанностей.
Согласно предварительным сведениям, поправки МЭР отправлены на утверждение в российское правительство, после чего их внесут на рассмотрение в Госдуму.
Ранее эксперты порекомендовали автомобилистам приезжать на СТО со своими деталями для экономии денежных средств на техобслуживании.
Автор: Воробьева Алина