В Москве на рынке "Садовод" загорелся торговый павильон
В Москве произошло серьезное возгорание на территории рынка "Садовод". Информацию предоставили в ГУ МЧС по Москве и Московской области.
Сообщается, что на юго-востоке в торговом павильоне на московском рынке "Садовод" случился пожар, который охватил площадь в 250 квадратных метров. На месте ЧП работают пожарные бригады. Причины возгорания и сумма ущерба на данный момент не сообщаются.
Сообщается, что на юго-востоке в торговом павильоне на московском рынке "Садовод" случился пожар, который охватил площадь в 250 квадратных метров. На месте ЧП работают пожарные бригады. Причины возгорания и сумма ущерба на данный момент не сообщаются.
Автор: Маргарита Лисарова