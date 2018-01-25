В Ульяновске на территории лицея произошла стрельба
В Ульяновске на территории лицея № 20 была слышна стрельба из пневматического оружия. Инцидент был зафиксирован в Заволжском районе областного центра, в результате него никто не пострадал. Об этом сообщили представители управления МВД по региону.
«Сотрудники проводят проверку по факту стрельбы из пневматики на территории лицея № 20 в Заволжском районе. На данный момент удалось установить, что пострадавших среди учеников и сотрудников учреждения нет», - говорится в официальном сообщении.
Сейчас полиция занимается установлением лиц, которые могут именить отношение к произошедшему. По имеющейся информации, стрельба произошла во дворе учебного заведения сегодня, 25 января. Сообщается, что подростки обстреляли пятиклассников, катающихся с горки, при этом они не числятся учащимися лицея.
«Сотрудники проводят проверку по факту стрельбы из пневматики на территории лицея № 20 в Заволжском районе. На данный момент удалось установить, что пострадавших среди учеников и сотрудников учреждения нет», - говорится в официальном сообщении.
Сейчас полиция занимается установлением лиц, которые могут именить отношение к произошедшему. По имеющейся информации, стрельба произошла во дворе учебного заведения сегодня, 25 января. Сообщается, что подростки обстреляли пятиклассников, катающихся с горки, при этом они не числятся учащимися лицея.
Автор: Валерия Орлова