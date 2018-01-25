Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.45 USD 56.39
Курс валют на 25.01.2018
exclusive / Авто

В 2018 году Volkswagen привезет в Россию два новых кроссовера
В ближайшее время Volkswagen привезет в Россию две новинки. Речь идет о полноразмерном кроссовере Teramont и обновленном Touareg.

В 2018 году Volkswagen привезет в Россию два новых кроссовера

Что касается Teramont, то он сильно отличается от других моделей бренда дефорсированным турбированным мотором до 1,8 литров. Такая модель продается в США и Китае, и поставки более мощной версии в Россию стоит ожидать несколько позднее. Второй новинкой для автолюбителей РФ станет обновленный Volkswagen Touareg третьего поколения, чья премьера состоится в Шанхае в будущем апреле.

Volkswagen Touareg обещает стать роскошнее и больше предшественника. Также, ходят слухи, что Volkswagen привезет в Россию и длиннобазный Tiguan Allspace, но никакого официального подтверждения этой информации пока не поступало. Под вопросом и приезд лифтбека Volkswagen Arteon из-за его потенциально невысокого спроса среди россиян. При этом новые Polo и Jetta появятся в дилерских центрах не в этом году, а уже в следующем. По сути новый Polo уже показали в Южной Америке под другим именем – Virtus, а Jetta продемонстрирована в Детройте на мотор-шоу.

Автор: Вера Антонова
Сегодня, 15:12
Читайте также
В США стрелки символических часов Судного дня
В Украине помощницей депутата в Одесской области
Порошенко потребовал от журналистки снять
Владимир Путин назвал смерть Людмилы Сенчиной
В Амурской области официантка кафе отказалась
В Москве ожидается "французское потепление"
Пользователи соцсетей поглумились над флешмобом,
Путину показали полет нового бомбардировщика
Нацбанк Украины повысил учётную ставку до 16%
Виталий Кличко заявил, что ему все равно как он
Аркадий Дворкин предположил удвоение
В России предложили обязательно проходить тест на
Добавление комментария
Последние новости
25.01, 22:21 Брэдли Купер и Ирина Шейк впервые отдыхают совместно
25.01, 22:00 Матильда Шнурова отказалась от углеводов, глютена и
25.01, 21:40 Kia Cadenza 2018 модельного года получит панорамный люк
25.01, 21:18 Самая пышная модель plus-size расплакалась после
25.01, 21:09 В Новосибирске 35-летний внук жестоко избил свою
25.01, 20:56 В Ростове на стоянке Главного автовокзала сгорел автобус
25.01, 20:38 В Санкт-Петербурге посетитель чуть не зарубил мачете
25.01, 20:28 В Москве мужчина девять лет насиловал собственную дочь
25.01, 20:23 День Татьяны: Дима Билан показал на видео студенческие
25.01, 20:17 В США стрелки символических часов Судного дня перевели
25.01, 20:05 В Украине помощницей депутата в Одесской области стала
25.01, 19:57 На Кубани пьяный охранник трубой убил коллегу
25.01, 19:48 В квартире пенсионерки в Подольске вместе с мумиями
25.01, 19:43 В Москве обнаженный парень устроил дебош в одном из
25.01, 19:33 Science Advances: Искать жизнь будут на планетах без
25.01, 19:26 В Ростовской области на экзамене умерла 20-летняя
25.01, 19:21 В порноресурсе «PornHub» нашли способ для пользователей
25.01, 19:11 В Кемерово пьяный мужчина убил соседа и поджёг его дом
25.01, 19:09 В Московской области церковнослужитель погиб под
25.01, 18:58 Ларису Гузееву заметили в объятиях Андрея Малахова