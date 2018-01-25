В 2018 году Volkswagen привезет в Россию два новых кроссовера
В ближайшее время Volkswagen привезет в Россию две новинки. Речь идет о полноразмерном кроссовере Teramont и обновленном Touareg.
Что касается Teramont, то он сильно отличается от других моделей бренда дефорсированным турбированным мотором до 1,8 литров. Такая модель продается в США и Китае, и поставки более мощной версии в Россию стоит ожидать несколько позднее. Второй новинкой для автолюбителей РФ станет обновленный Volkswagen Touareg третьего поколения, чья премьера состоится в Шанхае в будущем апреле.
Volkswagen Touareg обещает стать роскошнее и больше предшественника. Также, ходят слухи, что Volkswagen привезет в Россию и длиннобазный Tiguan Allspace, но никакого официального подтверждения этой информации пока не поступало. Под вопросом и приезд лифтбека Volkswagen Arteon из-за его потенциально невысокого спроса среди россиян. При этом новые Polo и Jetta появятся в дилерских центрах не в этом году, а уже в следующем. По сути новый Polo уже показали в Южной Америке под другим именем – Virtus, а Jetta продемонстрирована в Детройте на мотор-шоу.
Что касается Teramont, то он сильно отличается от других моделей бренда дефорсированным турбированным мотором до 1,8 литров. Такая модель продается в США и Китае, и поставки более мощной версии в Россию стоит ожидать несколько позднее. Второй новинкой для автолюбителей РФ станет обновленный Volkswagen Touareg третьего поколения, чья премьера состоится в Шанхае в будущем апреле.
Volkswagen Touareg обещает стать роскошнее и больше предшественника. Также, ходят слухи, что Volkswagen привезет в Россию и длиннобазный Tiguan Allspace, но никакого официального подтверждения этой информации пока не поступало. Под вопросом и приезд лифтбека Volkswagen Arteon из-за его потенциально невысокого спроса среди россиян. При этом новые Polo и Jetta появятся в дилерских центрах не в этом году, а уже в следующем. По сути новый Polo уже показали в Южной Америке под другим именем – Virtus, а Jetta продемонстрирована в Детройте на мотор-шоу.
Автор: Вера Антонова