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Porsche 918 Spyders попал на видео на массовом заезде в Альпах
На видео попал заезд огромного количества Porsche 918 Spyder в Альпах. Маршрут движения автомобиля составил 1500 километров. Сообщается, что заезд длились пять дней.

Porsche 918 Spyders попал на видео на массовом заезде в Альпах


План состоял в том, чтобы водители отправились в невероятную поездку с поразительной коллекцией автомобилей Porsche. Так, в заезде приняли участие 19 транспортных средств. На видео можно видеть, как владельце элитных суперкаров наслаждаются собой и собственными машинами. Ролик впечатляет так же, как и сами модели Porsche 918 Spyder. Красота автомобилей сочетается с потрясающим видом Альп.

В течение двух лет производитель собрал почти 1000 экземпляров модели. Запрашиваемая цена Porsche 918 Spyder составила 845 тысяч долларов, стоимость указана за базовую модификацию транспортного средства.



Эксперты сомневаются, что автолюбители смогут увидеть столько экземпляров Porsche 918 Spyder в одном месте. За непродолжительное время пользователи успели посмотреть ролик множество раз.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:33
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