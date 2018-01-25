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В Бразилии отец девушки убил её бывшего парня из-за интимного видео
В Бразилии отец девушки убил её бывшего парня из-за того, что тот поделился в интернете интимными видео бывшей пары. Таким образом, молодой человек издевался над бывшей подругой, за что понес наказание от её отца.

В Бразилии отец девушки убил её бывшего парня из-за интимного видео


В Интернет попало видео с убийством молодого парня. Причиной расправы стало его оскорбительное поведение к своей бывшей девушке. Парень выложил в сеть разнообразные совместные интимные ролики времен, когда они были вместе.

Когда об этом стало известно окружающим, отец восемнадцатилетней девушки, который был по совместительству полицейским, бурно отреагировал на такой поступок. Взяв огнестрельное оружие, мужчина добился извинений и застрелил обидчика своего ребёнка. Парню было двадцать два года.

Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 13:46
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