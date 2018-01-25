В Подмосковье в ДТП с фурой и легковым авто погибли 3 человека
В Подмосковье в результате смертельного ДТП, участниками которого стали легковое авто марки Lada 2104 и фура Scania, погибли 3 человека. Лобовое столкновение имело место на автомагистрали А-108.
Сотрудники ДПС региона разбираются в обстоятельствах аварии. Предварительно, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где его протаранила фура. ДТП стало смертельным для водителя «Жигулей» и двух его пассажиров.
Вчера в Подмосковье в результате въезда авто в автобусную остановку погиб человек.
Сотрудники ДПС региона разбираются в обстоятельствах аварии. Предварительно, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где его протаранила фура. ДТП стало смертельным для водителя «Жигулей» и двух его пассажиров.
Вчера в Подмосковье в результате въезда авто в автобусную остановку погиб человек.
Автор: Воробьева Алина