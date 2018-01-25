Игорь Николаев посвятил пост в Instagram умершей Людмиле Сенчиной
Известный певец и композитор Игорь Николаев прокомментировал смерть своей коллеги по цеху Людмилы Сенчиной. На своей странице в социальной сети Instagram артист опубликовал пост, посвященный покойной артистке РФ.
По словам Николаева, он хорошо знал Людмилу Сенчину, общался с ней в ходе проведения съёмок, в гримерных, за кулисами. Как рассказал певец, артистка очень любила хороший юмор и музыку, обладала естественным от природы голосом.
«Не стало Людмилы Сенчиной... «Хоть поверьте, хоть проверьте...» ...знал её, общались на съёмках, в гримёрках, за кулисами... любила острый юмор, хорошую музыку, Битлз... имела чистый, как родник, естественный природный голос... Земля пухом... Хрустальный башмачок остался без Золушки... Царствие Небесное...», - подписал публикацию Игорь Николаев.
Сегодня стало известно о смерти певицы Людмилы Сенчиной. Она скончалась в одной из больниц Санкт-Петербурга после продолжительной болезни.
По словам Николаева, он хорошо знал Людмилу Сенчину, общался с ней в ходе проведения съёмок, в гримерных, за кулисами. Как рассказал певец, артистка очень любила хороший юмор и музыку, обладала естественным от природы голосом.
«Не стало Людмилы Сенчиной... «Хоть поверьте, хоть проверьте...» ...знал её, общались на съёмках, в гримёрках, за кулисами... любила острый юмор, хорошую музыку, Битлз... имела чистый, как родник, естественный природный голос... Земля пухом... Хрустальный башмачок остался без Золушки... Царствие Небесное...», - подписал публикацию Игорь Николаев.
Сегодня стало известно о смерти певицы Людмилы Сенчиной. Она скончалась в одной из больниц Санкт-Петербурга после продолжительной болезни.
Автор: Валерия Орлова