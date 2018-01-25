Вдову Сергея Бодрова-младшего обокрали мошенники
У вдовы режиссера и актера Сергея Бодрова-младшего Светланы украли полмиллиона рублей. Мошенники обманули женщину и украли финансы с ее банковского счета. Об этом пишет Рен-ТВ.
По предварительной информации, Светлане позвонил неизвестный ей мужчина, представился работником банка, где она хранила свои сбережения, и попросил назвать реквизиты банковской карты. Она поверила и рассказала звонившему всю требуемую информацию. Злоумышленник сообщил о том, что эти данные важны, так как сейчас в финансовом учреждении проходит реструктуризация.
На данный момент правоохранители проводят проверку по факту кражи 500 тысяч рублей с банковского счета жены знаменитости. Выясняются все обстоятельства инцидента.
По предварительной информации, Светлане позвонил неизвестный ей мужчина, представился работником банка, где она хранила свои сбережения, и попросил назвать реквизиты банковской карты. Она поверила и рассказала звонившему всю требуемую информацию. Злоумышленник сообщил о том, что эти данные важны, так как сейчас в финансовом учреждении проходит реструктуризация.
На данный момент правоохранители проводят проверку по факту кражи 500 тысяч рублей с банковского счета жены знаменитости. Выясняются все обстоятельства инцидента.
Автор: Вера Антонова