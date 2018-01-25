Максим Фадеев поделился фото с новорожденным
Музыкант Максим Фадеев поделился новой фотографией в Instagram, на которой он держит в руках новорожденного. Большое количество комментаторов предположили, что ребенок является куклой.
Продюсер в подписи к фото отметил, что дети очень важны в жизни каждого человека. Многих поклонников умилила сцена на фотографии, некоторые подумали, что мамой является Юлия Савичева. Недоверчивые подписчики посчитали, что это кукла Реборн.
Продюсер в подписи к фото отметил, что дети очень важны в жизни каждого человека. Многих поклонников умилила сцена на фотографии, некоторые подумали, что мамой является Юлия Савичева. Недоверчивые подписчики посчитали, что это кукла Реборн.
Автор: Северов Андрей