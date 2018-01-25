СМИ: Певица Глюкоза беременна в третий раз
Журналисты уверены, что певица Глюкоза беременна в третий раз. О том, что артистка не против родить еще одного ребенка она не раз говорила в многочисленных интервью.
Каникулы после Нового года Наталья Чистякова-Ионова провела на Гоа. Однако представители СМИ смогли заметить, что в своем профиле в социальной сети Instagram она публикует старые фото. Так, в золотом купальнике Глюкоза позировала в 2014 году, а в белом – в 2016 году. В связи с этим журналисты предположили, что певица не делится новыми снимками, поскольку скрывает своё интересное положение.
Сейчас Наталья Чисяткова-Ионова воспитывает двух дочерей Веру и Лидию.
Каникулы после Нового года Наталья Чистякова-Ионова провела на Гоа. Однако представители СМИ смогли заметить, что в своем профиле в социальной сети Instagram она публикует старые фото. Так, в золотом купальнике Глюкоза позировала в 2014 году, а в белом – в 2016 году. В связи с этим журналисты предположили, что певица не делится новыми снимками, поскольку скрывает своё интересное положение.
Сейчас Наталья Чисяткова-Ионова воспитывает двух дочерей Веру и Лидию.
Автор: Валерия Орлова