Ольга Бузова показала подписчикам свою подругу с ненастоящей грудью
Ольга Бузова показала на фото подписчикам в Instagram свою подругу, которая сделала себе грудь. Артистке надоели постоянные критики, которые то и дело наталкивают ее на операцию по увеличению бюста.
Ранее Бузова назвала своей размер груди, и рассказала, что полностью и целиком им довольна. В этот раз в посте в соцсети певица показала свою знакомую, которая обратилась к одному столичному хирургу, и звезду поразил результат, которого ему удалось достигнуть.
Ведущая «Дома-2» посоветовала этого врача подписчикам, но решила не рассказывать, собирается ли она сама прибегнуть к его помощи.
Вот-вот знаменитость вернулась в отпуска в Таиланде. В тепле звезда провела 11 дней. Вместе с ней отдыхали ее подруги, сестра и Тимур Батрудтдинов. Поговаривают, что у пары роман, а они то и дело рады подогревать слухи совместными фото и видео в Сети.
Ранее Бузова назвала своей размер груди, и рассказала, что полностью и целиком им довольна. В этот раз в посте в соцсети певица показала свою знакомую, которая обратилась к одному столичному хирургу, и звезду поразил результат, которого ему удалось достигнуть.
Ведущая «Дома-2» посоветовала этого врача подписчикам, но решила не рассказывать, собирается ли она сама прибегнуть к его помощи.
Вот-вот знаменитость вернулась в отпуска в Таиланде. В тепле звезда провела 11 дней. Вместе с ней отдыхали ее подруги, сестра и Тимур Батрудтдинов. Поговаривают, что у пары роман, а они то и дело рады подогревать слухи совместными фото и видео в Сети.
Автор: Вера Антонова