Ларису Гузееву заметили в объятиях Андрея Малахова
В Сети появился совместный снимок телеведущих Ларисы Гузеевой и Андрея Малахова. Он опубликован на просторах соцсети Instagram.
На фото Гузеева оказалась в объятиях Малахова, в целом, фотография получилась очень милой и трогательной. На ней ведущий «Прямого эфира» обнимает звезду «Давай поженимся» и совершенно не смотрит кадр. Снимком в своём профиле поделилась Лариса Гузеева. Кадр она подписала: «Мой дорогой Андрюша! Золотой».
Отметим, что Лариса Гузеева уже неоднократно говорила о верности своему супругу. Однако последний не ревнует жену и понимает, что все эти фото являются издержками профессии. К тому же всем давно известно, что Гузеева и Малахов являются давними друзьями.
Пользователи также успели оценить совместную фотографию телеведущих. Они отметили, что знаменитости прекрасно получились на снимке. За непродолжительное время публикация Гузеевой собрала огромное количество комментариев и отметок «мне нравится».
На фото Гузеева оказалась в объятиях Малахова, в целом, фотография получилась очень милой и трогательной. На ней ведущий «Прямого эфира» обнимает звезду «Давай поженимся» и совершенно не смотрит кадр. Снимком в своём профиле поделилась Лариса Гузеева. Кадр она подписала: «Мой дорогой Андрюша! Золотой».
Отметим, что Лариса Гузеева уже неоднократно говорила о верности своему супругу. Однако последний не ревнует жену и понимает, что все эти фото являются издержками профессии. К тому же всем давно известно, что Гузеева и Малахов являются давними друзьями.
Пользователи также успели оценить совместную фотографию телеведущих. Они отметили, что знаменитости прекрасно получились на снимке. За непродолжительное время публикация Гузеевой собрала огромное количество комментариев и отметок «мне нравится».
Автор: Валерия Орлова