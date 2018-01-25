NASA опубликовало впечатляющий снимок облачных маршрутов кораблей
Сотрудники NASA разместили на просторах интернета снимок облачных маршрутов кораблей. Фото, сделанное спутниками космического ведомства, впечатлило пользователей Сети, они отметили красоту и зрелищность изображения.
На снимке, опубликованном в Instagram NASA, запечатлено лоскутное одеяло пересекающихся облачных маршрутов, оставленных кораблями у побережья Испании и Португалии. Данное явление называется в науке корабельными следами. Формирование судовых дорожек происходит в момент активной конденсации водяного пара вокруг мелких частиц загрязнения, испускаемых кораблями в виде выхлопов.
Как правило, корабельные следы образуются там, где присутствуют низколежащие кучевые и слоистые облака. Предоставленное NASA фото не передаёт явление во всём масштабе. На снимке облачные маршруты судов выглядят не слишком длинными, но на самом деле протяжённость некоторых из них достигает сотен километров. Обычно «молодыми» считаются узкие концы этих образований, а те, что постарше, – более широкие и имеют волнистую форму.
Ранее NASA опубликовало впечатляющее изображение последствий удара двух галактик.
На снимке, опубликованном в Instagram NASA, запечатлено лоскутное одеяло пересекающихся облачных маршрутов, оставленных кораблями у побережья Испании и Португалии. Данное явление называется в науке корабельными следами. Формирование судовых дорожек происходит в момент активной конденсации водяного пара вокруг мелких частиц загрязнения, испускаемых кораблями в виде выхлопов.
Как правило, корабельные следы образуются там, где присутствуют низколежащие кучевые и слоистые облака. Предоставленное NASA фото не передаёт явление во всём масштабе. На снимке облачные маршруты судов выглядят не слишком длинными, но на самом деле протяжённость некоторых из них достигает сотен километров. Обычно «молодыми» считаются узкие концы этих образований, а те, что постарше, – более широкие и имеют волнистую форму.
Ранее NASA опубликовало впечатляющее изображение последствий удара двух галактик.
Автор: Воробьева Алина