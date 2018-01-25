Станислав Садальский показал, как выглядела умершая Людмила Сенчина в юности
Станислав Садальский показал, как выглядела умершая Людмила Сенчина в юности. Она умерла сегодня, 25 января в больнице Санкт-Петербурга.
Новостью о смерти Народной артистки России Людмилы Сенчиной поделился муж и по совместительству продюсер Владимир Андреев. Это произошло в полдевятого утра 25 января в больнице Санкт-Петербурга после полуторагодовалой борьбы с недугом. Сенчиной было 67 лет. Родом певица из Украины. Закончила Музучилище при консерватории имени Римского-Корсакова в Ленинграде. После солировала в Театре музыкальной комедии.
Слава пришла к артистке после композиции «Золушка», прозвучавшей в рамках «Голубого огонька» в 1970 году.
Выражая свои соболезнования семье Станислав Садальский опубликовал фото артистки в молодости. Поклонники сразу заметили на сколько она изменилась с возрастом.
Новостью о смерти Народной артистки России Людмилы Сенчиной поделился муж и по совместительству продюсер Владимир Андреев. Это произошло в полдевятого утра 25 января в больнице Санкт-Петербурга после полуторагодовалой борьбы с недугом. Сенчиной было 67 лет. Родом певица из Украины. Закончила Музучилище при консерватории имени Римского-Корсакова в Ленинграде. После солировала в Театре музыкальной комедии.
Слава пришла к артистке после композиции «Золушка», прозвучавшей в рамках «Голубого огонька» в 1970 году.
Выражая свои соболезнования семье Станислав Садальский опубликовал фото артистки в молодости. Поклонники сразу заметили на сколько она изменилась с возрастом.
Автор: Страхова Дарья