Наталья Рудова опубликовала фото без макияжа
Наталь Рудова показала своим подписчикам лицо без макияжа. На этот снимок фолловеры отреагировали достаточно позитивно.
На фото Рудова мило улыбается, при этом на лице нет тона, румян и глаза тоже не накрашены. Фанаты оценили натуральность актрисы, отметив, что она очень хорошо выглядит.
Комментаторы пишут, что на данный момент очень мало девушек, которые хотят показать свою настоящую красоту, а наносят на себя тонны косметики. Снимок Рудовой набрал более 80 тысяч отметок «мне нравится».
На фото Рудова мило улыбается, при этом на лице нет тона, румян и глаза тоже не накрашены. Фанаты оценили натуральность актрисы, отметив, что она очень хорошо выглядит.
Комментаторы пишут, что на данный момент очень мало девушек, которые хотят показать свою настоящую красоту, а наносят на себя тонны косметики. Снимок Рудовой набрал более 80 тысяч отметок «мне нравится».
Автор: Вера Антонова