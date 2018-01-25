Опубликованы первые изображения нового кроссовера Hyundai Santa Fe
Сотрудники компании Hyundai обнародовали первый официальный тизер кроссовера Santa Fe четвёртого поколения. Сообщается, что новинку презентуют в рамках автосалона, который пройдет в Женеве.
На опубликованном в Сети снимке можно видеть только профиль Hyundai Santa Fe. Также в глаза бросаются передние фары. Сообщается, что паркетник обзаведется «двухэтажной» головой оптикой, какая присутствует у модели Kona. На сегодняшний день имеется информация о том, что рестайлинговый Hyundai Santa Fe наделять первой в индустрии системой оповещения о задних пассажирах. Она станет оповещать автомобилистов о том, когда они соберутся выйти из салона. Кроме этого, производитель обновит систему предупреждения о перекрестном движении, осуществляющемся сзади. Так, в случае опасности опция автоматически активирует тормоз.
Что касается России, то на местном рынке доступна текущая генерация Hyundai Santa Fe. Кроссовер можно приобрести за 1 856 000 рублей. За эти деньги покупатель получит под капотом автомобиля 2,4-литровый силовой агрегат, способный генерировать 171 лошадиную силу. Она станет осуществлять работу вместе с 6-диапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом.
На опубликованном в Сети снимке можно видеть только профиль Hyundai Santa Fe. Также в глаза бросаются передние фары. Сообщается, что паркетник обзаведется «двухэтажной» головой оптикой, какая присутствует у модели Kona. На сегодняшний день имеется информация о том, что рестайлинговый Hyundai Santa Fe наделять первой в индустрии системой оповещения о задних пассажирах. Она станет оповещать автомобилистов о том, когда они соберутся выйти из салона. Кроме этого, производитель обновит систему предупреждения о перекрестном движении, осуществляющемся сзади. Так, в случае опасности опция автоматически активирует тормоз.
Что касается России, то на местном рынке доступна текущая генерация Hyundai Santa Fe. Кроссовер можно приобрести за 1 856 000 рублей. За эти деньги покупатель получит под капотом автомобиля 2,4-литровый силовой агрегат, способный генерировать 171 лошадиную силу. Она станет осуществлять работу вместе с 6-диапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом.
Автор: Валерия Орлова