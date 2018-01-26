Учёные: Сухие планеты дольше сохраняют воду на поверхности
Астрономы из Японии попытались выяснить, какие планеты более подвержены угрозе потери воды через парниковый эффект. Оказалось, что сухие небесные тела способны дольше сохранять жидкость на поверхности.
Париковым эффектом считается состояние, когда водяные испарения насыщают атмосферу, вследствие чего вода исчезает. Результаты нового исследования означают, что Земля является уязвимой для такого сценария, чего не скажешь о сухих экзопланетах.
На сегодняшний день в условиях глобального потепления температурные показатели на планете растут. Также увеличивается светимость Солнца. В научном сообществе эти факторы порождают опасения. Так, согласно прогнозам ученых, в случае роста показателей светимости Солнца, на Земле может начаться влажный парниковый эффект. Таким термином называется состояние насыщенности водяным паром атмосферы. Отмечается, что планета начинает терять много воды, а водород улетучивается в космическое пространство. Именно так жидкость пропала на Луне и Марсе.
Материалы исследования говорят, что Земля находится дальше от так называемого климатического апокалипсиса. В ближайший миллиард лет светимость Солнца не должна вырасти даже на 30%. В связи с этим сценарий перегрева планете пока не угрожает.
Париковым эффектом считается состояние, когда водяные испарения насыщают атмосферу, вследствие чего вода исчезает. Результаты нового исследования означают, что Земля является уязвимой для такого сценария, чего не скажешь о сухих экзопланетах.
На сегодняшний день в условиях глобального потепления температурные показатели на планете растут. Также увеличивается светимость Солнца. В научном сообществе эти факторы порождают опасения. Так, согласно прогнозам ученых, в случае роста показателей светимости Солнца, на Земле может начаться влажный парниковый эффект. Таким термином называется состояние насыщенности водяным паром атмосферы. Отмечается, что планета начинает терять много воды, а водород улетучивается в космическое пространство. Именно так жидкость пропала на Луне и Марсе.
Материалы исследования говорят, что Земля находится дальше от так называемого климатического апокалипсиса. В ближайший миллиард лет светимость Солнца не должна вырасти даже на 30%. В связи с этим сценарий перегрева планете пока не угрожает.
Автор: Валерия Орлова