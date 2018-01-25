В США скончался писатель Джек Кетчам
В США скончался известный писатель Джек Кетчам. Ему был 71 год. Об этом сообщают западные медиа.
Кетчем, по данным его литературного агента, страдал онкологией. Настоящее имя писателя – Даллас Мэйр. Он известен своими работами в жанре хоррор – «Девушка по соседству», «Стервятники», «Рыжий». При этом две из них были экранизированы.
Стивен Кинг является фанатом творчества Кетчама. Он уже успел выразить семье умершего свои соболезнования.
Кетчем, по данным его литературного агента, страдал онкологией. Настоящее имя писателя – Даллас Мэйр. Он известен своими работами в жанре хоррор – «Девушка по соседству», «Стервятники», «Рыжий». При этом две из них были экранизированы.
Стивен Кинг является фанатом творчества Кетчама. Он уже успел выразить семье умершего свои соболезнования.
Автор: Вера Антонова