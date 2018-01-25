Памелла Андерсон с футболистом Адилом Рами планируют свадьбу
Памелла Андерсон завела новый роман с футболистом из Франции Адилом Рами. Андерсон видели за покупкой обручальных колец.
Памелла Андерсон, которой исполнилось 50 лет, поселилась во Франции, чтобы находиться поближе к 32-летнему Адилу Рами, с ним она хочет вступить в брак. Свою новую любовь актриса встретила в Монако, когда в прошлом году была там на Гран-при.
Детей новая пара, наверно, не планирует, так как у обоих они есть от прошлых браков. Андерсон и Рами хотят сыграть свадьбу, не зря знаменитую актрису сериалов видели в магазине Chrome Hearts с приобретенными там обручальными кольцами.
Памелла Андерсон, которой исполнилось 50 лет, поселилась во Франции, чтобы находиться поближе к 32-летнему Адилу Рами, с ним она хочет вступить в брак. Свою новую любовь актриса встретила в Монако, когда в прошлом году была там на Гран-при.
Детей новая пара, наверно, не планирует, так как у обоих они есть от прошлых браков. Андерсон и Рами хотят сыграть свадьбу, не зря знаменитую актрису сериалов видели в магазине Chrome Hearts с приобретенными там обручальными кольцами.
Автор: Северов Андрей