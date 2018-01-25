В штате Иллинойс трассу засыпало деньгами
В США в штате Иллинойс трассу засыпало деньгами. Чтобы все собрать, ее пришлось перекрывать. Об этом пишут американские СМИ.
Известно, что автомобиль, перевозивший деньги для игровых автоматов, попал в ДТП. Полицейские считают, что водитель именно этого авто виновен в инциденте, так как превысил скорость, потерял контроль над машиной, протаранил ограждение, а после и другое авто.
Никто серьезно не пострадал. В результате ДТП банкноты рассыпались по трассе, их собирали около часа. Сколько там было денег на самом деле – не сообщается.
Известно, что автомобиль, перевозивший деньги для игровых автоматов, попал в ДТП. Полицейские считают, что водитель именно этого авто виновен в инциденте, так как превысил скорость, потерял контроль над машиной, протаранил ограждение, а после и другое авто.
Никто серьезно не пострадал. В результате ДТП банкноты рассыпались по трассе, их собирали около часа. Сколько там было денег на самом деле – не сообщается.
Автор: Вера Антонова