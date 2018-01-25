В Роскосмосе запустили программу по подготовке людей к полету на Марс
Госкорпорация Роскосмос запустила специальную программу по подготовке набранных людей к полету на Марс. По предварительным данным, участники проекта совершать путешествие на Красную планету в 2025-2030 годах.
Ученые уточняют, что каждый из космонавтов смогут отправиться на потенциально пригодное для жизни небесное тело всего лишь 1 раз. Это связано с высоким уровнем радиации на Марсе, который непосредственно связанный с галактическими космическими лучами. Таким образом, неоднократно проведенное время на планете может плохо сказаться на общем здоровье человека.
В Роскосмосе заявляют, что в ходе подготовки к полету все космонавты будут отрабатывать техники, которые используются на Луне: взлет, посадка и главное – защита от радиации.
Ученые уточняют, что каждый из космонавтов смогут отправиться на потенциально пригодное для жизни небесное тело всего лишь 1 раз. Это связано с высоким уровнем радиации на Марсе, который непосредственно связанный с галактическими космическими лучами. Таким образом, неоднократно проведенное время на планете может плохо сказаться на общем здоровье человека.
В Роскосмосе заявляют, что в ходе подготовки к полету все космонавты будут отрабатывать техники, которые используются на Луне: взлет, посадка и главное – защита от радиации.
Автор: Самохина Виктория