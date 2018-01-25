Людмила Сенчина завещала похоронить ее в Петербурге
Сообщается, что певица Людмила Сенчина, которая скончалась сегодняшним утром, завещала похоронить себя в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище. Об этом представителям СМИ сообщил Юрий Шварцкопф, гендиректор Театра музыкальной комедии, который находится на связи с родственниками покойной и занимается организацией церемонии прощания.
В 1970-1975 годах Сенчина была ведущей солисткой данного культурного учреждения. Шварцкопф отметил ее блестящее исполнение Баснера, Гаврилина и других знаменитых композиций. По словам собеседника, если бы певица не стала звездой эстрады, она бы непременно проявила себя в оперном вокале.
Людмила Сенчина скончалась в возрасте 67-лет. Ее сердце остановилось в одной из больниц Санкт-Петербурга. Сообщается, что в последнее время артистка долго болела.
В 1970-1975 годах Сенчина была ведущей солисткой данного культурного учреждения. Шварцкопф отметил ее блестящее исполнение Баснера, Гаврилина и других знаменитых композиций. По словам собеседника, если бы певица не стала звездой эстрады, она бы непременно проявила себя в оперном вокале.
Людмила Сенчина скончалась в возрасте 67-лет. Ее сердце остановилось в одной из больниц Санкт-Петербурга. Сообщается, что в последнее время артистка долго болела.
Автор: Валерия Орлова