На Камчатке мужчина избил сына из-за незнания алфавита
На Камчатке мужчина жестоко избил своего 7-летнего сына-школьника за то, что мальчик плохо знал алфавит. Против россиянина открыто уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью. Информацию о происшествии сообщили в региональном Следкоме.
Известно, что мужчина в 2013 году, находясь с ним один дома, учил алфавит. Сын, по его словам, запоминал плохо, тогда он взял ребенка за руку и ногу, поднял на уровень груди и бросил на пол. У пострадавшего несовершеннолетнего мальчика диагностировали перелом большой берцовой кости. После этого отец запугал маму ребенка, чтобы та не обращалась в полицию.
На данный момент житель Камчатки задержан. Известно, что он стоит на учете у психиатра. Проводится разбирательство.
Известно, что мужчина в 2013 году, находясь с ним один дома, учил алфавит. Сын, по его словам, запоминал плохо, тогда он взял ребенка за руку и ногу, поднял на уровень груди и бросил на пол. У пострадавшего несовершеннолетнего мальчика диагностировали перелом большой берцовой кости. После этого отец запугал маму ребенка, чтобы та не обращалась в полицию.
На данный момент житель Камчатки задержан. Известно, что он стоит на учете у психиатра. Проводится разбирательство.
Автор: Вера Антонова