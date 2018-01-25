В Воронеже мужчина без причины ударил шприцем медсестру
В Воронеже 61-летний мужчина побил медсестру шприцем, повредив ей нижнюю челюсть. Причины агрессивного поведения подозреваемого неизвестны.
Вечером 22 января в больницу Воронежа №1 был доставлен местный житель. В больнице 61-летний подозреваемый нашел шприц и без видимых причин нанес медсестре удар по нижней челюсти.
В отношении подозреваемого начато уголовное производство за совершение хулиганских действий.
Вечером 22 января в больницу Воронежа №1 был доставлен местный житель. В больнице 61-летний подозреваемый нашел шприц и без видимых причин нанес медсестре удар по нижней челюсти.
В отношении подозреваемого начато уголовное производство за совершение хулиганских действий.
Автор: Северов Андрей