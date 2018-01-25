Появились изображения обновлённой Kia Optima
Появились долгожданные фото новой версии автомобиля Kia Optima. Кардинально изменилась решетка радиатора и бампер. Ожидается, что в новом автомобиле будет встроена система круиз-контроль, обновленная мультимедиа и другие инновации.м
В интернете появились фотографии обновленной версии автомобиля Kia Optima. В отличие от предыдущих снимков, в этот раз видны все изменения корпуса. Наибольшие метаморфозы произошли с передней частью автомобиля. Производители заменили радиаторную решетку, теперь перегородки на ней идут вертикально. В бампере поместили большой воздухозаборник и вставили светодиодные огни над противотуманками.
Интригой пока остаётся оснащение салона ожидаемой новинки, но уже говорят о встроенном мультимедиа гаджете с сенсорным дисплеем и возможностью подключения смартустройств.
Также автомобиль оснастили круиз контролем и системой против столкновений, которая может определять пешеходов на пути и в случае опасности останавливать автомобиль.
В интернете появились фотографии обновленной версии автомобиля Kia Optima. В отличие от предыдущих снимков, в этот раз видны все изменения корпуса. Наибольшие метаморфозы произошли с передней частью автомобиля. Производители заменили радиаторную решетку, теперь перегородки на ней идут вертикально. В бампере поместили большой воздухозаборник и вставили светодиодные огни над противотуманками.
Интригой пока остаётся оснащение салона ожидаемой новинки, но уже говорят о встроенном мультимедиа гаджете с сенсорным дисплеем и возможностью подключения смартустройств.
Также автомобиль оснастили круиз контролем и системой против столкновений, которая может определять пешеходов на пути и в случае опасности останавливать автомобиль.
Автор: Страхова Дарья