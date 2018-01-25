Скончалась "Золушка" отечественной эстрады Людмила Сенчина

Людмила Сенчина считалась наиболее сексуальной певицей советской эстрады, ведь ее чистый и бархатный голос проникал буквально в душу. Режиссеры также говорили об актерском таланте знаменитости, ее красоте. Мужчины боготворили ее за это, а женщины старались во всем подражать. Часто Людмилу Сечину называли «Золушкой» советской эстрады, поскольку ее вокал был очень нежным.Будущая артиста родилась 13 декабря в 1950 года в украинском населенном пункте Кудрявцы, однако по документам Сенчина появилась на свет в 1948 году. Как рассказывала сама певица, ее отец изменил данные, чтобы в перспективе его дочь раньше вышла на пенсию.Ребенок воспитывался в семьей учительницы и культработника. Благодаря отцу маленькая Сенчина полюбила сцену. В детстве она часто принимала участие в любительских постановках и концертах, которые были организованы по случаю различных торжество.В 10-летнем возрасте Сенчина переехала в Кривой Рог. В этом городе Днепропетровской области она начала ходить на вокал и заниматься музыкой. После окончания школы будущая певица отправилась в Ленинград, чтобы поступить в музучилище, однако опоздала на финальные экзамены. По счастливой случайности ей все же удалось уговорить председателя комиссии послушать исполнение ее композиций, в впоследствии его зачислили в учебное заведение им. Римского Корсакова.В фильмах Сенчина снималась редко, но если она и получала роль, то она была только главная. Ее исполнение быстро полюбилось советским зрителям. Широкую популярность артистке принесли кинокартины «Шельменко-денщик», «Волшебная сила искусства», «Вооружен и очень опасен».Последний фильм вышел на экраны в 1977 году, за считанные недели ему удалось возглавить прокат. В это время в биографии актрисы наступил поворот, поскольку мужчины бежали в кинотеатры, чтобы увидеть эротическую сцену с участием Сенчиной. В кадре знаменитость обнажила грудь, а этот шаг был признан смелым, если учесть то, что картина снималась во времена СССР. Впоследствии оказалось, что сценарий не предполагал таких действий: сцена была сняла случайно, когда на площадке актер Леонид Броневой дернул Сенчину за бретельку.Популярной певицей Людмила Сенчина могла так и не стать. Сообщается, что однажды в театр, где актрисы сыграла множество ролей, пришел новый худрук. Отношения с ним не сложились, поэтому артистке пришлось написать заявление об увольнении.На сцене Людмила Сенчина пела композиции мэтров, от которых отказались другие знаменитости. Популярность в этой сфере к ней пришла после исполнении «Чудо-кони». По-настоящему узнаваемой Сенчина стала благодаря композиции «Золушка».В 1975 году артистка была удостоена Гран-при на фестивале в Сопоте, в том же году она стала лауреатом легендарной «Песни года». Спустя несколько лет Сенчина получила звание народной.На 1980-1980-е годы приходится новая волна популярности певицы. Тогда она исполнила знаменитый романс «Белой акации гроздья душистые». Эти слова знали едва ли не все жители СССР. Подобный успех ждал и песню «Камушки», которая звучала на всех радиостанциях. Еще одной популярной песней стала «Полевые цветы».Однажды на одном из московских концертов Сенчину заметил Мишель Лерган, который предложил ей записать дуэт. Вскоре студия «Мелодия» выпустила совместный альбом знаменитостей. В 2002 году Сенчина стала Народной артисткой РФ.Людмила Сенчина трижды выходила замуж. Ее первым супругом был Вячеслав Тимошин, артист оперетты, в браке с ним артистка родила единственного сына, которого семья назвала Вячеслав. Отношения супругов казались идеальными, они длились 10 лет.В 19-летним возрасте сын Сенчиной уехал покорят Штаты, там он крепко встал на ноги, занимаясь страхованием. Мама постоянно поддерживала связь с ним.С Вячеславом Тимошиным Сенчина рассталась, когда познакомилась со Стасом Наминым. В то время музыкант был лидером популярной группы «Цветы». Сенчина назвала годы, проведенные с ним, самыми интересными в ее жизни. однако второй муж был очень ревнив, поэтому даже не отпускал звездную супругу на гастроли.После развода с Наминым артистка долгое время не начинала новые отношения. На них она решилась только через 7 лет. Новым избранником Людмилы Сенчиной стал продюсер Владимир Андреев, который был с ней до самой смерти.Также известно, что певица хорошо дружила с Игорем Тальковым, СМИ то и дело писали о их романе, однако в реальности романтических отношений не было, хоть музыкант и признавался Сенчиной в любви.