Челябинский интернет-магазин использовал фотографию Светланы Зейналовой для представления своего менеджера
Светлана Зейналова в своем микроблоге Instagram опубликовала пост, в котором рассказала об использовании ее фотографии совершенно незнакомыми людьми. Телеведущая сообщила, что ее портрет появился среди снимков менеджеров, работающих в одном из интернет-магазинов Челябинска.
Звезда увидела свое фото на сайте, рядом с которым стояло совершенно иное имя и контактные данные. Сама Светлана Зейналова отнеслась ко всему с юмором и сообщила, что, возможно, это признаки ее параллельной жизни, о которой никто не знает. Телеведущая решила не поддаваться гневу или огорчению, а наоборот все перевести в шуточный тон: она заявила о возможной шпионской деятельности под тщательным прикрытием. Звезда также не упускает момент задуматься над вопросом истинности своей работы.
Поклонники творчества Зейналовой высказали свое недоумение в действиях руководства, ведь телеведущая является очень узнаваемым человеком, и любой из клиентов сразу же найдет подвох. Подписчики с иронией высказались, что девушка-менеджер может оказаться настоящим двойником известной теле-дивы.
Звезда увидела свое фото на сайте, рядом с которым стояло совершенно иное имя и контактные данные. Сама Светлана Зейналова отнеслась ко всему с юмором и сообщила, что, возможно, это признаки ее параллельной жизни, о которой никто не знает. Телеведущая решила не поддаваться гневу или огорчению, а наоборот все перевести в шуточный тон: она заявила о возможной шпионской деятельности под тщательным прикрытием. Звезда также не упускает момент задуматься над вопросом истинности своей работы.
Поклонники творчества Зейналовой высказали свое недоумение в действиях руководства, ведь телеведущая является очень узнаваемым человеком, и любой из клиентов сразу же найдет подвох. Подписчики с иронией высказались, что девушка-менеджер может оказаться настоящим двойником известной теле-дивы.
Автор: Самохина Виктория