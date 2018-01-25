В США пенсионерка упала в между перекрытиями стен и за 3 года превратилась в мумию
В США американка упала в отверстие между стенами и за три года стала мумией. Полиция считает, что женщина провалилась через чердак и оказалась в ловушке.
Инцидент случился в штате Джорджия. 61-летняя Мэри Стюарт Серрути считалась пропавшей с 2015 года, и только спустя 3 года ее нашли. Оказалось, что женщина никогда не покидала своего жилища и все время находилась в отверстии между стен. Ее нашли после того, как новые хозяева начали ремонт.
В полиции считают, что пенсионерка упала в ловушку через дыру на чердаке. От трупа остался только раздробленный скелет, но ее удалось идентифицировать благодаря зубам и одежде.
О судьбе американки первыми стали беспокоиться соседи, увидев, что женщина долгое время не забирала свою почту. Позднее в доме были выбиты окна, а внутри найдены 8 трупов кошек.
Инцидент случился в штате Джорджия. 61-летняя Мэри Стюарт Серрути считалась пропавшей с 2015 года, и только спустя 3 года ее нашли. Оказалось, что женщина никогда не покидала своего жилища и все время находилась в отверстии между стен. Ее нашли после того, как новые хозяева начали ремонт.
В полиции считают, что пенсионерка упала в ловушку через дыру на чердаке. От трупа остался только раздробленный скелет, но ее удалось идентифицировать благодаря зубам и одежде.
О судьбе американки первыми стали беспокоиться соседи, увидев, что женщина долгое время не забирала свою почту. Позднее в доме были выбиты окна, а внутри найдены 8 трупов кошек.
Автор: Вера Антонова