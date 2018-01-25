В России обрушились цены на LG V30+ до 60 тысяч рублей
Недавно на рынке РФ начались продажи нового смартфона от южнокорейской компании LG -V30+. Несмотря на то, что модель является топовым гаджетом, цены на нее обрушились.
Если первоначальная цена смартфона LG V30+ составляла около 60 тысяч рублей, то сейчас магазины предлагают купить девайс за 44 тысячи рублей. За эти деньги пользователь получает смартфон с 4 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ. Отмечается, что модель по сниженной стоимости продают не топовые магазины и, вероятно, на нее не будет распространяться гарантия.
LG V30+ может составить конкуренцию Samsung Galaxy Note 8 и других флагманским моделям. Смартфон обзавелся 6-дюймовым OLED- дисплеем, имеющим разрещение 2880х1440 рх, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 835 на 2,4 ГГц, двойной фронтальной камерой на 16 и 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 3300 мАч с опцией быстрой зарядки, графическим ускорителем Adreno 540.
Если первоначальная цена смартфона LG V30+ составляла около 60 тысяч рублей, то сейчас магазины предлагают купить девайс за 44 тысячи рублей. За эти деньги пользователь получает смартфон с 4 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ. Отмечается, что модель по сниженной стоимости продают не топовые магазины и, вероятно, на нее не будет распространяться гарантия.
LG V30+ может составить конкуренцию Samsung Galaxy Note 8 и других флагманским моделям. Смартфон обзавелся 6-дюймовым OLED- дисплеем, имеющим разрещение 2880х1440 рх, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 835 на 2,4 ГГц, двойной фронтальной камерой на 16 и 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 3300 мАч с опцией быстрой зарядки, графическим ускорителем Adreno 540.
Автор: Валерия Орлова