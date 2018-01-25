Сонная Анастасия Волочкова сфотографировалась в яркой постели
Анастасия Волочкова радуется выходному дню. Звезда сфотографировалась в яркой постели, как только проснулась.
В профиле балерины в Instagram появилось фото себя любимой в постели. На снимке Волочкова встала на кровать и прикрылась простыней с расцветкой малины. В подписи к кадру звезда сообщила, что замечательно, когда утром в окно светит солнце, а еще лучше, когда не нужно никуда вставать по будильнику и позволить себе поспать столько, сколько хочется.
«Поверьте, даже не хочется из этой малиновой постельки выбираться. И это такая свобода, когда можно позволить себе такую радость», - отметила балерина. Поклонники в большинстве своем позитивно восприняли пост, но не обошлось и без негатива, хотя к нему знаменитость уже привыкла и пообещала на зло хейтерам постоянно выкладывать еще более счастливые кадры в Сеть.
В профиле балерины в Instagram появилось фото себя любимой в постели. На снимке Волочкова встала на кровать и прикрылась простыней с расцветкой малины. В подписи к кадру звезда сообщила, что замечательно, когда утром в окно светит солнце, а еще лучше, когда не нужно никуда вставать по будильнику и позволить себе поспать столько, сколько хочется.
«Поверьте, даже не хочется из этой малиновой постельки выбираться. И это такая свобода, когда можно позволить себе такую радость», - отметила балерина. Поклонники в большинстве своем позитивно восприняли пост, но не обошлось и без негатива, хотя к нему знаменитость уже привыкла и пообещала на зло хейтерам постоянно выкладывать еще более счастливые кадры в Сеть.
Автор: Вера Антонова