Компания Asus показала новую гибридную разработку ноутбука, превращающуюся в планшет
Компания Asus показала свою новинку среди гибридных разработок. Ноутбук TransBook Mini при желании можно превратить в планшет для удобного и компактной переноски.
На данный момент изготовители девайса не раскрывают до конца все технические характеристики, которыми будет обладать данная модель, а также дату ее появления в продаже и приблизительную ценовую категорию. Разработчики TransBook Mini делятся лишь небольшими подробностями о сенсорном 10,1-дюймовом дисплее. Уточняется, что его использование будет основано не только на обычном прикосновении пальца, но также в комплекте будет специальный стик для работы. К тому же, новинка от Asus получит поддержку компании Intel, которая разработала специальный чип-процессор для гибрида: Atom x5-z8350. Отличием данной системы является 4 ядра, графические ускорители и контроллер DDR3L-RS 1600. Девайс будет работать на основе Windows Home 10.
Разработчики TransBook Mini от Asus среди прочих достоинств гибрида указывают на оперативную память в 4Гб, а также встроеный модуль eMMC емкостью в 64 Гб. При желании любой из юзеров также может увеличить объем памяти ноутбука-планшета с помощью карты MicroSD.
На данный момент изготовители девайса не раскрывают до конца все технические характеристики, которыми будет обладать данная модель, а также дату ее появления в продаже и приблизительную ценовую категорию. Разработчики TransBook Mini делятся лишь небольшими подробностями о сенсорном 10,1-дюймовом дисплее. Уточняется, что его использование будет основано не только на обычном прикосновении пальца, но также в комплекте будет специальный стик для работы. К тому же, новинка от Asus получит поддержку компании Intel, которая разработала специальный чип-процессор для гибрида: Atom x5-z8350. Отличием данной системы является 4 ядра, графические ускорители и контроллер DDR3L-RS 1600. Девайс будет работать на основе Windows Home 10.
Разработчики TransBook Mini от Asus среди прочих достоинств гибрида указывают на оперативную память в 4Гб, а также встроеный модуль eMMC емкостью в 64 Гб. При желании любой из юзеров также может увеличить объем памяти ноутбука-планшета с помощью карты MicroSD.
Автор: Самохина Виктория