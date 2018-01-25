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На российском рынке появится новый навигатор-смартфон GL-800S7 от GlobusGPS
На российском рынке появится навигатор-смартфон GL-800S7 от GlobusGPS. Устройство имеет необходимые функции на дороге, поддерживает формат SIM-карт, обладает большой мощностью. В комплекте идут предметы необходимые для пользования в автомобиле.

На российском рынке появится новый навигатор-смартфон GL-800S7 от GlobusGPS


Новое устройство может осуществлять необходимые функции на дороге: навигацию и видеофиксацию ситуации на дороге. Вдобавок к этому девайс поддерживает формат SIM-карт, оснащен съемной батареей, которую можно заменить при надобности, IPS-дисплеем и двумя камерами. Также сильной стороной гаджета является и внутренняя начинка: 4-ядерный процессор MediaTek6580, оперативная и внутренняя память – 2 Гб и 16 Гб соответственно. Работа GL-800S7 происходит на базе Android 7.0.

Устройство продаётся в комплектации с бампером, автомобильной зарядкой и держателем для авто. Для осуществления навигации установлена популярная программа СитиГид с возможностью бесплатного скачивания карт всего мира. Ширина устройства – 70 мм, длина – 145 мм, толщина – 10 мм. Вес – 151 гр. Новинку можно приобрести в широком диапазоне цветов: чёрном, золотом, красном, зеленом или голубом цвете.

За такую новинку GlobusGPS GL-800S7 придётся отдать около 6990 рублей.

Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 18:39
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