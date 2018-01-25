Петр Порошенко в конце года сообщит, будет ли идти на второй срок
Президент Украины Петр Порошенко указал, что решение о его баллотировании на 2 президентский срок, он сможет объявить только после успешного правления в следующем полугодии. Глава государства рассказал о начале предвыборного цикла только осенью.
Петр Порошенко заявил, что выборы пройдут только в следующем году, именно поэтому еще рано о чем-то говорить. Решение о своем участие он будет принимать во время анализа успешности своей правленческой деятельности в течение следующего полугодия.
Напомним, что очередные выборы Президента Украины должны состояться весной 2019 года.
Петр Порошенко заявил, что выборы пройдут только в следующем году, именно поэтому еще рано о чем-то говорить. Решение о своем участие он будет принимать во время анализа успешности своей правленческой деятельности в течение следующего полугодия.
Напомним, что очередные выборы Президента Украины должны состояться весной 2019 года.
Автор: Самохина Виктория