В Ростовской области микроавтобус рухнул с моста в реку, погиб один человек
В Ростовской области пассажирский микроавтобус во время движения упал с моста в реку. В результате трагедии погиб один человек. Авария была зафиксирована в среду, 24 января, вбили населенного пункта Ерофеевка (Тарасовский район).
По имеющейся информации, за рулем микроавтобуса марки Mercedes находился 33-летний водитель. Осуществляя движение по улице Школьная, автомобилист не справился с управлением своего транспортного средства, в результате чего последнее рухнуло в водоем.
Как рассказали в ГИБДД, жертвой ДТП стала 65-летняя женщина, еще три человека получили различные травмы, по словам медработников, их жизни ничего не угрожает. В момент дорожного инцидента в салоне автобуса находились семь пассажиров.
По факту аварии уже проводится проверка. После ее завершения будет принято процессуальное решение.
По имеющейся информации, за рулем микроавтобуса марки Mercedes находился 33-летний водитель. Осуществляя движение по улице Школьная, автомобилист не справился с управлением своего транспортного средства, в результате чего последнее рухнуло в водоем.
Как рассказали в ГИБДД, жертвой ДТП стала 65-летняя женщина, еще три человека получили различные травмы, по словам медработников, их жизни ничего не угрожает. В момент дорожного инцидента в салоне автобуса находились семь пассажиров.
По факту аварии уже проводится проверка. После ее завершения будет принято процессуальное решение.
Автор: Валерия Орлова