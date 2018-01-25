Кобзон о кончине Сенчиной: Золушка покинула нас
Смерть известной певицы и актрисы Людмилы Сенчиной прокомментировал Иосиф Кобзон. По его словам, «Золушка» отечественной эстрады была очень талантливой, доброй, постоянно радовала общественность своими обаятельными и изысканными песнями.
Кобзон признает, что никто не подвластен природе. Он отметил, что Людмила Сенчина тихо и без шума покинула этот мир. Артист сожалеет по этому поводу, потому что сейчас на сцене много «вертихвосток», а такой яркой и запоминающейся, как Людмила Петровна, нет.
Сенчиной не стало в четверг, 25 января. Ее сердце остановилось в одной из петербургских больниц на 68-м году жизни. Артистка получила известность после исполнения на «Голубом огоньке» песни «Золушка», а ее визитной карточной стал романс из кинофильма «Дни Турбинных» о соловье.
Кобзон признает, что никто не подвластен природе. Он отметил, что Людмила Сенчина тихо и без шума покинула этот мир. Артист сожалеет по этому поводу, потому что сейчас на сцене много «вертихвосток», а такой яркой и запоминающейся, как Людмила Петровна, нет.
Сенчиной не стало в четверг, 25 января. Ее сердце остановилось в одной из петербургских больниц на 68-м году жизни. Артистка получила известность после исполнения на «Голубом огоньке» песни «Золушка», а ее визитной карточной стал романс из кинофильма «Дни Турбинных» о соловье.
Автор: Валерия Орлова