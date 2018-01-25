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"Любовник" Волочковой на сайте знакомств ищет молодую москвичку для регулярного секса
Пользователи Сети на сайте знакомств нашли анкету любовника известной балерины Анастасии Волчоковой. Отмечается, что мужчина ищет молодую москвичку для регулярного секса.

"Любовник" Волочковой на сайте знакомств ищет молодую москвичку для регулярного секса


По словам юзеров, именно он подарил экс-приме Мариинского театра шикарный автомобиль. Также мужчине не перестает радовать знаменитость красивыми букетами цветов. О новом любовнике Волочковой стало известно в январе. В своём микроблоге в Instagram она опубликовала снимок, на котором обнимается с мужчиной, а в руках держит большой букет рост. Пара сфотографирована на фоне белого Maybach, который ей подарил возлюбленный.

Новому избраннику танцовщицы 40 лет. На сайте знакомств он указал, что проживает в коммунальной квартире, имеет небольшой, но стабильный доход. Также мужчина указал, что курит и любит выпить.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 16:46
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