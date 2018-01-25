Лена Летучая покидает "Первый" из-за проблем с сердцем
Лена Летучая покидает должность ведущей шоу «Летучий отряд» на «Первом» из-за проблем с сердцем. Врачи запретили ведущей перемещаться авиатранспортом, чего требует участие в проекте. На новогодний отдых телеведущая отправилась с помощью железной дороги.
Лена Летучая поделилась своим диагнозом через социальные сети. Врачи обнаружили у телеведущей нестабильную стенокардию. Это заболевание стало препятствием в работе над вышеупомянутым шоу, так как процесс съёмок требует много и быстро перемещаться по России авиатранспортом, что запретили ей доктора. Летучая рассказала, что чувствует недомогание во время полётов.
Именно по этой причине свои новогодние выходные звезда провела в Сочи, куда добралась с помощью железной дороги.
Лена Летучая поделилась своим диагнозом через социальные сети. Врачи обнаружили у телеведущей нестабильную стенокардию. Это заболевание стало препятствием в работе над вышеупомянутым шоу, так как процесс съёмок требует много и быстро перемещаться по России авиатранспортом, что запретили ей доктора. Летучая рассказала, что чувствует недомогание во время полётов.
Именно по этой причине свои новогодние выходные звезда провела в Сочи, куда добралась с помощью железной дороги.
Автор: Страхова Дарья