Самая пышная модель plus-size расплакалась после подписания контракта с производителем косметики
Американская модель plus-size Эшли Грэм подписала свой первый контракт с производителем косметики Revlon. Девушку считают самой пышной из представительниц моделинга.
Грэм поделилась своими чувствами на своей страничке в Insragram, где рассказала, что не смогла сдержать слез счастья после этой новости, ведь ранее полным девушкам никогда не предлагали сотрудничество с компаниями из бьюти-индустрии. 30-летняя американская модель plus-size стала лицом новой линии косметики от Revlon под названием «Живая смелость».
Ранее сообщалось, что Эшли Грэм снялась топлес, а все украшения для фотосессии были предоставлены известным брендом Gucci. Головным убором стал шикарный апостольник из драгоценных камней. Все снимки были сделаны известным американским фотографом Беном Хассетом.
Грэм поделилась своими чувствами на своей страничке в Insragram, где рассказала, что не смогла сдержать слез счастья после этой новости, ведь ранее полным девушкам никогда не предлагали сотрудничество с компаниями из бьюти-индустрии. 30-летняя американская модель plus-size стала лицом новой линии косметики от Revlon под названием «Живая смелость».
Ранее сообщалось, что Эшли Грэм снялась топлес, а все украшения для фотосессии были предоставлены известным брендом Gucci. Головным убором стал шикарный апостольник из драгоценных камней. Все снимки были сделаны известным американским фотографом Беном Хассетом.
Автор: Самохина Виктория